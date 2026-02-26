Сахар под контролем? Почему глюкоза растет даже без употребления сладкого

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

В строгая диета не гарантирует стабильных показателей крови.

Причины повышенного сахара в крови без употребления сладкого

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Эндокринолог Мурадов: стресс и гормональные сбои повышают сахар без сладкого

Повышенный уровень глюкозы в крови не всегда связан с употреблением сахара. Об этом сообщил врач-эндокринолог Эшкин Мурадов в беседе с Life.ru, подчеркнув, что даже при отказе от сладостей показатели могут сохраняться высокими по ряду причин.

По словам специалиста, существенное влияние на уровень глюкозы оказывает хронический стресс и выраженные эмоциональные нагрузки. В ответ на стресс организм вырабатывает кортизол и адреналин, которые активизируют высвобождение глюкозы из печени. В результате концентрация сахара в крови повышается независимо от приема пищи.

К росту показателей приводит и недостаточная физическая активность. При малоподвижном образе жизни мышцы хуже усваивают глюкозу, а чувствительность тканей к инсулину снижается. В таких условиях даже при отсутствии в рационе сладких продуктов уровень сахара остается повышенным.

Отдельное внимание врач уделил питанию.

«Жесткие диеты или неправильно составленный рацион могут включать большое количество продуктов с быстрыми углеводами — белый хлеб, хлебцы, выпечку, полуфабрикаты. Они вызывают резкие скачки глюкозы, даже если не содержат очевидного сахара», — пояснил эксперт.

Значимую роль играет и состояние печени, которая участвует в регуляции углеводного обмена. При жировом гепатозе, циррозе и других заболеваниях ее способность контролировать уровень глюкозы снижается, что отражается на показателях крови вне зависимости от рациона.

Кроме того, на обменные процессы влияют нарушения работы щитовидной железы, надпочечников и других органов эндокринной системы. Гормональные сбои снижают чувствительность тканей к инсулину и изменяют метаболизм, что также ведет к повышению сахара.

Специалист указал и на лекарственные препараты, способные повышать уровень глюкозы. К ним относятся глюкокортикостероиды и некоторые средства, применяемые в психиатрической практике.

Отдельным фактором также остается состояние кишечной микрофлоры, которое отражается не только на пищеварении, но и на метаболических процессах.

