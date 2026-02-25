Вместе до самого конца: в зоопарке усыпили двух животных-друзей

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Тапира и капибару связывали крепкие отношения.

Могут ли дружить разные животные: межвидовая дружба

Фото: newquayzoo.org.uk

В британском зоопарке усыпили двух животных-друзей

В Великобритании сотрудники зоопарка в Корнуолле провели процедуру усыпления девятилетней капибары по кличке Джонсон и двадцатилетнего бразильского тапира Эла в один и тот же день. Об этом сообщает The Independent.

Руководство учреждения пояснило, что оба представителя фауны имели серьезные возрастные заболевания. Они существенно ухудшали качество их жизни и причиняли физический дискомфорт.

Однако ключевым фактором для одновременного прекращения их жизней стала уникальная привязанность животных друг к другу. Ветеринары и смотрители выразили опасение, что в случае смерти одного из них другой не перенесет потери и будет страдать от невыносимого одиночества и изоляции.

Джонсон и Эл долгие годы делили общий вольер, имитирующий флору Южной Америки. Животные стали настоящим символом преданности для персонала и гостей парка.

Посетители ценили дуэт за их спокойный нрав и трогательное общение, которое выходило за рамки обычного межвидового соседства. Трагическое известие огорчило любителей живой природы.

В социальных сетях преданные поклонники парка оставляют сотни соболезнований и делятся воспоминаниями о встречах с неразлучными друзьями. Специалисты подчеркивают, что гуманное решение позволило избавить экзотических обитателей от неизбежной боли, сохранив их неразрывную связь до самого конца.

Тапир и капибара считались фаворитами экспозиции благодаря своим дружелюбным характерам.


