Бойся, должник: как коммунальщики наказывают тех, кто не платит за ЖКХ

Бизнес-эксперт Трепольский: коммунальщики не имеют права отключать ЖКУ сразу

Управляющая компания не имеет права внезапно провести отключение услуг ЖКХ. Эта процедура должна проходить в соответствии со строгим регламентом — для решительных мер долг должен быть больше двух месячных оплат по нормативу, независимо от наличия счетчиков. Об этом Газете.ру рассказал специалист по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Сперва жилец-нарушитель получает предупреждение, и, если через 20 дней ситуация остается прежней, коммунальщики могут перейти к постепенным ограничительным мерам. Сначала подача воды начинает производиться по часам, а окончательно перекрыть вентиль можно через десять дней.

Кроме того, по закону УК не имеет права лишать многоквартирные дома тепла и воды, это сделает жилье непригодным для проживания. Вместо этого можно отключить должнику свет и поставить заглушки на канализацию. В подобной ситуации должник сделает лишь хуже, попытавшись сорвать пломбы самостоятельно — это приведет к солидным штрафам.

Если вы подозреваете, что в платежках есть ошибки и долг начислен несправедливо — обратитесь в управляющую компанию. Чаще всего просчеты встречаются из-за неверных показаний счетчиков по причине технических неполадок, либо из-за ошибки оператора. Также УК может случайно насчитать «лишних» жильцов.

Ранее в России предложили упростить порядок перерасчета за некачественные услуги ЖКХ.

