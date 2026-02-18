В России упростят порядок перерасчета за некачественную работу ЖКХ

В России предложили упростить порядок перерасчета за некачественную коммуналку.

Речь идет о снижении платы за ржавую воду из-под крана или, например, продолжительное отключение тепла. Суммы в подобных случаях должны быть уменьшены. И по задумке Кабмина, процедура станет полностью автоматической. Не потребуется даже заявление от жильцов.

Нормативную базу обещают проработать уже к осени. А ключевым инструментом станут «умные» счетчики, которые смогут самостоятельно выявлять нарушения.

