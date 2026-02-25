Ушла в магазин и не вернулась: пропавшую 24 года назад женщину нашли живой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 52 0

Она бесследно исчезла во время рождественского шопинга.

Пропавшую 24 года назад женщину нашли живой

Фото: www.globallookpress.com/Michael Ho Wai Lee

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США пропавшую 24 года назад женщину нашли живой

В США полицейские обнаружили живой Мишель Хандли Смит, которая пропала без вести 24 года назад. Об этом сообщает The Independent.

По данным правоохранительных органов, женщина исчезла в декабре 2001 года, когда отправилась в магазин за подарками к Рождеству. На тот момент американке было 38 лет. Поисками пропавшей занимались не только локальные службы штата, но и агенты ФБР, однако на протяжении долгого времени следствие не приносило никаких результатов. Перелом в деле наступил лишь в начале 2026 года, когда детективы округа Рокингем получили новые сведения, позволившие установить текущее местоположение Смит.

В настоящий момент Мишель Хандли Смит исполнилось 62 года. Представители властей подтвердили, что она пребывает в добром здравии, однако отказались уточнять, где именно скрывалась женщина все эти десятилетия. Семья уже получила официальное уведомление о том, что их родственница нашлась.

Полиция подчеркивает, что никаких уголовных обвинений Смит предъявлено не будет, так как формально правонарушений совершено не было. Причины, по которым американка решила разорвать контакты с близкими на четверть века, пока не разглашаются в интересах следствия и частной жизни. Дочь найденной женщины, долгое время искавшая мать через социальные сети, призналась, что новость вызвала у нее шок.

«Я в восторге, я в ярости, у меня разбито сердце. Буду ли я строить отношения с мамой? Честно, я не знаю», — поделилась она своими переживаниями с подписчиками.

Девушка также опровергла теории о причастности отца к инциденту, отметив, что сложности в браке родителей были только одной из многих причин ухода матери. Долгое время в интернете циркулировали слухи о насильственном характере исчезновения, однако теперь официально подтверждено, что женщина добровольно покинула дом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.47
-0.16 90.32
-0.26
Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на мар...

Последние новости

20:00
Муж секретаря школы застал ее в постели с учеником в День всех влюбленных
19:45
Ушла в магазин и не вернулась: пропавшую 24 года назад женщину нашли живой
19:37
Более 1,5 тысячи открыток и писем отправили бойцам СВО из ЮВАО в феврале
19:30
Смертельный филлер: хирургам вынесли приговор за гибель «алмазного короля»
19:21
Сладкая отрава: ароматный порошок едва не стоил жизни десятилетнему москвичу
19:15
Ошибка ценою в жизнь: житель Приморья переехал приятеля вместо врага

Сейчас читают

Путин на Форуме будущих технологий: биоэкономика, кадры и стратегия до 2050 года
Ждали все: брошенного мамой детеныша макаки Панча наконец обняли
«По всему городу»: в Смоленске вторые сутки ищут пропавшую девятилетнюю девочку
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео