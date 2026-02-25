Присяжные в США не могут судить Маска из-за острой личной неприязни

Более трети потенциальных присяжных в федеральном суде Сан-Франциско открыто признались в предвзятости по отношению к основателю Tesla Илону Маску. Об этом сообщает Courthouse News.

Формирование состава заседателей оказалось под угрозой срыва, так как из 90 претендентов значительная часть заявила о неспособности сохранять объективность. Даже те участники, которые официально подтвердили готовность к нейтралитету, не стеснялись публично выражать свое крайне негативное мнение о деятельности и личности предпринимателя.

Разбирательство касается громкого дела о манипуляциях на фондовом рынке в период приобретения социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Поводом для судебного спора стал иск одного из акционеров платформы Марка Бейна Раселлы.

Истец утверждает, что Маск нарушил американское законодательство, вовремя не уведомив Комиссию по ценным бумагам и биржам о получении контроля над пакетом более 5% акций. По версии обвинения, такая задержка позволила миллиардеру приобретать ценные бумаги по искусственно заниженной стоимости, вводя остальных участников рынка в заблуждение.

