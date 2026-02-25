Присяжные в США не могут судить Маска из-за острой личной неприязни

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Процесс отбора коллегии для разбирательства над миллиардером обернулся скандалом.

Присяжные в США не могут судить Маска из-за личной неприязни

Фото: www.globallookpress.com/Lian Yi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Более трети потенциальных присяжных в федеральном суде Сан-Франциско открыто признались в предвзятости по отношению к основателю Tesla Илону Маску. Об этом сообщает Courthouse News.

Формирование состава заседателей оказалось под угрозой срыва, так как из 90 претендентов значительная часть заявила о неспособности сохранять объективность. Даже те участники, которые официально подтвердили готовность к нейтралитету, не стеснялись публично выражать свое крайне негативное мнение о деятельности и личности предпринимателя.

Разбирательство касается громкого дела о манипуляциях на фондовом рынке в период приобретения социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Поводом для судебного спора стал иск одного из акционеров платформы Марка Бейна Раселлы.

Истец утверждает, что Маск нарушил американское законодательство, вовремя не уведомив Комиссию по ценным бумагам и биржам о получении контроля над пакетом более 5% акций. По версии обвинения, такая задержка позволила миллиардеру приобретать ценные бумаги по искусственно заниженной стоимости, вводя остальных участников рынка в заблуждение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на мар...

Последние новости

16:44
Выплаты вырастут: в Госдуме раскрыли размер пенсий с 1 апреля
16:36
Цифровой ID в MAX: теперь документы всегда под рукой
16:32
Приоритеты года: поддержка семей — ключевое направление работы правительства
16:22
Стали известны дата и место похорон Ирины Шевчук
16:16
Третий раунд переговоров США и Ирана состоится 26 февраля в Женеве
16:10
В Японии прошел первый демонстрационный полет беспилотной машины

Сейчас читают

«По всему городу»: в Смоленске вторые сутки ищут пропавшую девятилетнюю девочку
Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников — 2026: когда и что сажать

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео