В метро Варшавы начали создавать склады с запасами на случай войны

В Варшаве формируют склады с запасами на случай военных действий на территории метрополитена. Об этом сообщил мэр города Рафал Тшасковский в соцсетях.

По словам Тшасковского, метрополитен Варшавы играет ключевую роль в системе безопасности города и страны в целом.

Мэр отметил, что метро представляет собой не только эффективное транспортное средство и комфортное место для отдыха, но и стратегический ресурс в условиях угрозы военных действий.

«Три ассоциации с варшавским метро: во-первых, это отличное транспортное средство, во-вторых — прекрасное место для чтения книг, а в-третьих — это подземный щит или наша общая безопасность», — отметил мэр города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша готовится к минированию своей восточной границы. Представитель министерства обороны Цезари Томчик уточнил, что территория будет подготовлена для установки минных полей, однако сами мины будут размещены только в случае обострения ситуации.

