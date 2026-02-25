Си Цзиньпин призвал обеспечить равное участие сторон в урегулировании по Украине

Необходимо обеспечить равное участие всех сторон в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, как сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Стороны обсудили подходы к ситуации вокруг Украины. По информации телеканала, Си Цзиньпин изложил позицию Пекина и подчеркнул, что ключевым элементом урегулирования должен быть диалог.

К тому же китайский лидер указал на важность учета озабоченностей всех участников конфликта и выстраивания устойчивой архитектуры безопасности, которая обеспечит долгосрочный мир.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что активно занимается вопросом прекращения украинского конфликта. Также американский лидер вновь выразил мнение, что при его руководстве эскалации получилось бы избежать.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что европейские страны не демонстрируют готовности поддержать текущий формат трехсторонних переговоров, направленных на достижение долгосрочного урегулирования на Украине.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили будущее отношений России и КНР. Москва и Пекин нацелены на расширение сотрудничества. Китайский лидер пригласил российского коллегу приехать в КНР с официальным визитом в 2026 году.

