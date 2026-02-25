Си Цзиньпин призвал обеспечить равное участие сторон в урегулировании по Украине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 41 0

Китайский лидер изложил позицию Пекина и подчеркнул, что ключевым элементом решения вопроса должен оставаться диалог.

Какая позиция у Си Цзиньпина по урегулированию на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Необходимо обеспечить равное участие всех сторон в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, как сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Стороны обсудили подходы к ситуации вокруг Украины. По информации телеканала, Си Цзиньпин изложил позицию Пекина и подчеркнул, что ключевым элементом урегулирования должен быть диалог.

К тому же китайский лидер указал на важность учета озабоченностей всех участников конфликта и выстраивания устойчивой архитектуры безопасности, которая обеспечит долгосрочный мир.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что активно занимается вопросом прекращения украинского конфликта. Также американский лидер вновь выразил мнение, что при его руководстве эскалации получилось бы избежать.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что европейские страны не демонстрируют готовности поддержать текущий формат трехсторонних переговоров, направленных на достижение долгосрочного урегулирования на Украине.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили будущее отношений России и КНР. Москва и Пекин нацелены на расширение сотрудничества. Китайский лидер пригласил российского коллегу приехать в КНР с официальным визитом в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на мар...

Последние новости

18:30
Мерзкие привычки: фанаты Селены Гомес требуют от нее развестись с Бенни Бланко
18:27
На Ладоге прошла первая историческая реконструкция проезда по Дороге жизни
18:20
Все задачи, поставленные перед Росгвардией в 2025 году, были выполнены
18:15
Путин на Форуме будущих технологий: биоэкономика, кадры и стратегия до 2050 года
18:15
Расплата через 30 лет: забивший семерых человек молотком мужчина получил срок
18:10
Лыжники Коростелев и Непряева отказались от участия в Кубке мира в США

Сейчас читают

«По всему городу»: в Смоленске вторые сутки ищут пропавшую девятилетнюю девочку
Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников — 2026: когда и что сажать

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео