Непредсказуемые последствия: почему нельзя измельчать таблетки

Дарья Орлова
Врачи предостерегают от изменения структуры лекарственных препаратов перед употреблением из-за риска серьезных осложнений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Mirror: прием лекарств без оболочки может взывать боли в желудке

Дробление медикаментов в порошок или вскрытие защитных капсул для облегчения проглатывания является грубой ошибкой, которая может нанести вред здоровью. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на рекомендации фармацевта Анумы Икбал.

Специалист подчеркнула, что подобные манипуляции полностью меняют заложенный производителем механизм высвобождения действующих веществ, что делает терапию непредсказуемой и опасной.

По словам эксперта, нарушение внешней оболочки лекарства часто приводит к тому, что активные компоненты попадают в кровь слишком резко и в избыточном количестве. Это особенно критично для препаратов пролонгированного действия, рассчитанных на постепенное усвоение в течение дня.

Кроме того, отсутствие защитного слоя может спровоцировать химическое повреждение слизистой оболочки желудка. Если пациент испытывает физические трудности при приеме твердых форм, фармацевт советует проконсультироваться с лечащим врачом для подбора жидких аналогов или изменения дозировки.

