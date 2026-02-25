Все задачи, поставленные перед Росгвардией в 2025 году, были выполнены

Все задачи, которые были поставлены перед бойцами Росгвардии в прошлом году, выполнены. Об итогах работы сегодня говорили на расширенном заседании коллегии ведомства.

Совещание прошло в преддверии знаменательной даты — десятилетия образования структуры как самостоятельного органа. За это время удалось создать полноценную организацию, которая стоит на страже правопорядка и безопасности нашей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Карелии прошли масштабные учения сотрудников Росгвардии. Основной задачей маневров стала отработка действий по поиску и нейтрализации диверсионных групп в условиях приграничного региона, который также относится к арктической зоне России.

Учения проходили на территории, граничащей с Финляндией — страной, входящей в НАТО. Бойцы спецподразделения СОБР «Карху» отработали навыки автономной работы в течение нескольких суток, передвижение по льду Онежского озера с тяжелым снаряжением и ведение боя в лесной местности.

В программу обучения вошли элементы подводной подготовки. Сотрудники ведомства практиковали стрельбу и разминирование взрывных устройств на глубине. На суше была проведена тренировка по штурму здания, захваченного условным противником, с использованием бронещитов и ослепляющих стробоскопов.

Координацию действий наземных групп осуществляли с помощью мобильного пункта управления беспилотными летательными аппаратами. По словам представителей ведомства, особое внимание уделяется постоянной боевой готовности подразделений, их способности к быстрому реагированию и обеспечению безопасности на освобожденных территориях и в приграничных районах.

