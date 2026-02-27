На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026

В первую половину месяца энергия знака Рыбы в сочетании с периодом ретроградного Меркурия располагает к мечтательности, расслаблению и некоторой расфокусировке. Усиливается ощущение влияния внешних обстоятельств, которые сложно контролировать, поэтому возрастает желание плыть по течению и не начинать ничего нового.

Важно заранее составить план действий и придерживаться его, чтобы не утонуть в многочисленных делах. Это подходящее время для завершения накопившихся задач и прояснения запутанных идей. Период благоприятен для исследований, письменной работы и всего, что требует глубокого анализа и вдумчивости.

У творческих людей и представителей искусства возможен прилив вдохновения и заметный прогресс как в личных, так и в профессиональных проектах.

Соединение Солнца и Юпитера формирует так называемую «формулу счастья», открывая перспективы для новых планов, стремлений и улучшений. Это архетип успеха и процветания, способный поднять на новую социальную ступень. Такая планетарная комбинация расширяет мировоззрение, способствует изучению иностранных языков, освоению новых областей знаний, дальним поездкам или публикации собственных интеллектуальных трудов.

Со 2 марта, после перехода Марса в Рыбы, смелые и решительные шаги могут привести к позитивным изменениям в романтической сфере, помочь глубже понять себя и усилить интуицию. Появляется гибкость и способность адаптироваться к обстоятельствам. Благотворительность принесет моральное удовлетворение, а регулярные физические нагрузки помогут поддерживать высокий уровень энергии.

Во второй половине марта активизируется деловая сфера. Гармоничное взаимодействие Марса и Юпитера сулит успех в предпринимательстве, спорте и финансово-экономической деятельности, а также способствует социальной реализации. Это время расширения возможностей и активных действий.

Полнолуние и лунное затмение 3 марта завершают «коридор затмений» и наполняют месяц мощной эмоциональной энергией. Решения, принятые в этот период, могут иметь долгосрочные последствия.

Активизируется ось Рыбы–Дева, что делает время благоприятным для избавления от вредных привычек, очищения пространства от ненужных вещей, освобождения от негативных мыслей и завершения отживших отношений. Полезны водные процедуры, расслабляющий массаж, медитации. Важно замедлиться, обдумать дальнейшие шаги и уделить внимание отдыху. Особое значение приобретают полноценный сон, дыхательные практики и прогулки на свежем воздухе.

С 6 марта Венера переходит в знак Овна. В отношениях и финансовых вопросах возрастает динамика. Усиливаются страсть и эмоциональная вовлеченность. Появляется желание действовать, творить, реализовывать давние идеи. Мужчины становятся смелее в проявлении чувств, женщины ощущают импульс к самовыражению, заботе о внешности и физической форме. Аспект Венеры с Плутоном усиливает харизму, притягательность и творческую энергию. В этот период возрастает стремление к удовольствиям и ярким впечатлениям.

С 19 марта новолуние в Рыбах — благоприятное время для работы с интуицией, визуализации целей и планирования ближайшего будущего. Полезны творчество, благотворительность, уход за телом, СПА-процедуры и солевые ванны. Период подходит для романтических встреч, тогда как деловые и финансовые решения лучше отложить.

С переходом Солнца в Овна 20 марта начинается новый цикл и ускоряется темп событий. Вместе с пробуждением природы усиливается активность, лидерские качества и уверенность в себе. Фокус смещается на самореализацию и личные достижения. День весеннего равноденствия и начало астрономической весны создают благоприятные условия для запуска смелых проектов, установления деловых связей и спортивных достижений. Это время инициативы, смелости и позитивного настроя.

Меркурий в этот же день возвращается к прямому движению, открывая возможности для старта новых проектов, покупок и деловой активности.

Завершает март переход Венеры 30 марта в знак Тельца — положение ее силы. Это создает основу для укрепления отношений и финансовой стабильности. Возрастает интерес к материальным благам, обновлению гардероба и интерьера. Период благоприятен для покупки косметики, парфюмерии, украшений и проведения уходовых процедур. Финансовая ситуация может улучшиться при разумном планировании расходов и стремлении к стабильности.

Март становится переходным мостом между завершением старого цикла и началом нового. Первая половина месяца требует терпения и гибкости, тогда как вторая приносит энергию, динамику и новые возможности. Будьте уверены: космос поддержит вас!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.