В Великобритании ожидают «кровавый дождь» из-за пыли, принесенной из Сахары

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 24 0

Метеорологи не прогнозируют угрозы для здоровья населения.

В Великобритании ожидают кровавый дождь из-за пыли

Фото: 5-tv.ru

В Великобритании ожидаются дожди с красноватым оттенком, вызванные пыльным шлейфом, принесенным из Сахары. Об этом сообщает издание LADBible.

Как объяснили британские метеорологи, пыль из Сахары, смешиваясь с атмосферными осадками, придает дождю необычный красноватый оттенок. Это явление связано с интенсивным переносом частиц пыли с африканского континента через Европу в направлении Великобритании. Влияние пыли на цвет осадков наиболее заметно в южных районах страны. Вместе с дождем пыль может осаждаться на поверхности, что приведет к образованию тонкого налета на автомобилях, окнах и других наружных объектах.

Метеоролог Марк Паррингтон отметил, что пыльное облако проходит на большой высоте, над южной Англией и Ла-Маншем, и это снижает вероятность прямого воздействия на здоровье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Куба установила новый температурный рекорд, зафиксировав нулевую отметку на территории острова. В ночь на 3 февраля в провинции Матансас, на метеостанции Индио Хатуэй, температура впервые в истории наблюдений опустилась до нуля градусов. Первые признаки похолодания были зафиксированы около четырех часов утра, когда термометр показал 0,1 градуса.

Предыдущий температурный рекорд был установлен в 1996 году.

