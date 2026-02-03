Ноль градусов на тропическом острове: Куба побила температурный рекорд
На Кубе впервые в истории зафиксировали температуру 0 градусов.
Фото: www.globallookpress.com/Jiang Biao
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На Кубе впервые в истории зафиксировали нулевую температуру
Температура воздуха достигла нулевой отметки на территории Кубы впервые за весь период наблюдений. Такую информацию опубликовали на официальном сайте Национального института метеорологии страны.
Рекорд зарегистрировали в ночь на 3 февраля на метеостанции Индио Хатуэй, расположенной в провинции Матансас.
В ведомстве уточнили, что примерно в четыре часа утра приборы зафиксировали снижение температуры до 0,1 градуса, после чего похолодание продолжилось. Столбик термометра опустился ровно до нуля к семи утра, что стало абсолютным минимумом для Кубы за всю историю измерений.
Прежний температурный антирекорд держался почти три десятилетия — в стране было зафиксировано 0,6 градуса тепла 18 февраля 1996 года.
Из-за резкого похолодания в районе Индио Хатуэй специалисты отметили появление инея на листьях сельскохозяйственных культур текущего сезона. Это крайне редкое явление для тропического климата.
До этого стало известно о суровой зимней погоде в США. Так, в конце января власти 14 американских штатов и округа Колумбия объявили режим чрезвычайной ситуации из-за экстремально низких температур и сильных снегопадов.
По данным Национальной метеорологической службы, которые приводил телеканал ABC News, в ряде районов восточной части США снежный покров достигал 40 сантиметров. Непогода привела к массовым сбоям в авиасообщении, были отменены более 11 тысяч рейсов.
Ранее, писал 5-tv.ru, из-за аномального холода во Флориде прошел игуанопад.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 февр
- Снег или морозы? Какая погода будет в европейской части России в феврале
- 3 февр
- Дороги утонули в каше: на южные города России обрушились мощные снегопады
- 3 февр
- Онищенко рассказал, когда в России закончится сезон гриппа и ОРВИ
- 2 февр
- Минус 25 и лед на Балтике: Россию накрыла волна экстремальных холодов
- 2 февр
- Замороженный десант: из-за аномального холода во Флориде прошел игуанопад
- 1 февр
- Горячо или холодно: синоптик рассказал, какое лето ждет москвичей
- 1 февр
- Лютый февраль: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
- 31 янв
- В Москве в ночь на 1 февраля ожидается температура до 22 градусов мороза
- 31 янв
- «Россети Северо-Запад» завершили работы по устранению аварии
- 30 янв
- Морозная экзотика: иностранцы приезжают в Россию посмотреть на снег
84%
Нашли ошибку?