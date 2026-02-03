Ноль градусов на тропическом острове: Куба побила температурный рекорд

На Кубе впервые в истории зафиксировали нулевую температуру

Температура воздуха достигла нулевой отметки на территории Кубы впервые за весь период наблюдений. Такую информацию опубликовали на официальном сайте Национального института метеорологии страны.

Рекорд зарегистрировали в ночь на 3 февраля на метеостанции Индио Хатуэй, расположенной в провинции Матансас.

В ведомстве уточнили, что примерно в четыре часа утра приборы зафиксировали снижение температуры до 0,1 градуса, после чего похолодание продолжилось. Столбик термометра опустился ровно до нуля к семи утра, что стало абсолютным минимумом для Кубы за всю историю измерений.

Прежний температурный антирекорд держался почти три десятилетия — в стране было зафиксировано 0,6 градуса тепла 18 февраля 1996 года.

Из-за резкого похолодания в районе Индио Хатуэй специалисты отметили появление инея на листьях сельскохозяйственных культур текущего сезона. Это крайне редкое явление для тропического климата.

До этого стало известно о суровой зимней погоде в США. Так, в конце января власти 14 американских штатов и округа Колумбия объявили режим чрезвычайной ситуации из-за экстремально низких температур и сильных снегопадов.

По данным Национальной метеорологической службы, которые приводил телеканал ABC News, в ряде районов восточной части США снежный покров достигал 40 сантиметров. Непогода привела к массовым сбоям в авиасообщении, были отменены более 11 тысяч рейсов.

