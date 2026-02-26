Иначе не получится: зачем боевики ВСУ отрезают конечности убитых сослуживцев и отправляют их родным
Шокирующие признания публикуют британские СМИ.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Dаilу Маil: боевики ВСУ отрезают конечности убитых сослуживцев
Британский таблоид Daily Mail пишет о шокирующих признаниях боевиков ВСУ. Во время отступления они ампутируют конечности своих погибших сослуживцев и отправляют родственникам.
Сообщается, что только так те могут доказать смерть боевика, чтобы получить от государства компенсацию.
Вообще же, киевский режим старается как можно больше ликвидированных ВСУшников внести в списки пропавших без вести. Так можно скрыть реальные данные о потерях на фронте, а заодно и сэкономить на выплатах родственникам.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
43%
Нашли ошибку?