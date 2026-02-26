Щедрость себе в убыток: замерзающая Прибалтика даст Киеву еще больше газа

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Литва представила проект нового «Янтарного коридора» для поставок на Украину.

Сколько газа Прибалтика поставит на Украину

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Прибалтийские страны намерены поставлять еще больше газа на Украину

Прибалтийские газовые компании намерены поставлять еще больше газа на Украину несмотря на то, что Литва, Латвия и Эстония уже столкнулись с еще более высокими ценами на газ и электричество, пишет EADaily. Запас газа в регионе упал до минимума с 2021 года.

Оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid предложил создать новый «Янтарный коридор», ведущий в том числе в Незалежную.

Другие потребители в Центральной и Восточной Европе также интересуются прибалтийскими ресурсами. Как сообщил оператор, с декабря 2025 года поставки в Польшу выросли на 90% и составили 200 миллионов кубометров, однако большая часть «голубого топлива» была перенаправлена именно на Украину.

Не совсем понятно, как при этом страны Прибалтики и Финляндия собираются обеспечивать собственную энергобезопасность.

Такая расточительность уже дорого обошлась прибалтам — из-за морозной и безветренной погоды расход топлива в регионе вырос, и к 23 февраля запасы уже упали до 20%.

В конце 2025 года «Газпром» сообщал, что из хранилищ ЕС 24 и 25 декабря произвели максимальные отборы газа.


