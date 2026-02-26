Трехметровая стена огня: в Приморье начался сезон пожаров

Эфирная новость 44 0

Выгорело почти пять гектаров.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Приморье раньше срока начался сезон пожаров

Сезон природных пожаров начался в России раньше обычного. Крупное возгорание тушат в Приморье. На юге края вспыхнула сухая трава. Выгорело почти пять тысяч гектаров. Пожарным пришлось пробираться через трехметровые стены огня. Очаги находятся далеко от населенных пунктов. С одной стороны — угрозы жителям пока нет. Но с другой — находить такие возгорания непросто. Еще труднее — оперативно туда добраться.

По одной из версий, пожар начался по вине человека. Было ли это неосторожное обращение с огнем или намеренный поджог — сейчас выясняют. Ситуацию в регионе осложняет сильный ветер. Специалисты опасаются, что он будет гнать пламя к поселкам и городам.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Саратовской области нетрезвый местный житель стал фигурантом дела об убийстве трех человек, жизни которых унес устроенный им пожар в доме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.47
-0.16 90.32
-0.26
Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

Последние новости

12:40
Надежда жива: появились новые подробности исчезновения девочки в Смоленске
12:30
ФСБ сорвала украинский теракт против российского офицера в Петербурге
12:20
Куртка поверх пижамы: пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка оделась наспех
12:10
В Подмосковье восемь человек готовили теракт против главы объекта ОПК
11:54
«Агрессивная провокация»: Захарова о вторжении катера под флагом США на Кубу
11:47
Подозрительный сосед: новые детали исчезновения девятилетней девочки в Смоленске

Сейчас читают

Терминал СПГ стал головной болью Финляндии: диверсификация пошла не так
Без телефона и ключей: что известно о пропаже девятилетней девочки в Смоленске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео