Подпольный рехаб с психотропной терапией накрыли в Барнауле

Подпольный рехаб накрыли в Алтайском крае. В нелегальной клинике, где якобы лечили от алкоголизма и наркомании, предлагали весьма странную терапию — а именно психотропными препаратами. Бизнес организовала ранее судимая местная жительница.

Она открыла клинику в центре Барнаула и наняла шестерых помощников. Причем медицинское образование было только у одного. По данным следствия, каждый из участников исполнял свою роль: одни искали пациентов, другие подделывали рецепты и печати, а третьи вводили инъекции. Подпольный бизнес еженедельно приносил организаторам несколько сотен тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист Никита Пикалов подвергся нападению со стороны так называемых «черных санитаров». Злоумышленники пытались насильно ввести ему неизвестное вещество и увезти в подпольный реабилитационный центр.

Как выяснила съемочная группа, на рынке существует услуга принудительной «реабилитации»: за 20 тысяч рублей можно заказать похищение любого человека. Исполнители не требуют подтверждающих документов, а действуют по легенде, предоставленной заказчиком.

В случае с журналистом им сообщили, что тот якобы страдает алкогольной и наркотической зависимостью, и потребовали поместить его в рехаб минимум на полгода.

