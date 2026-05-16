«Оружие мягкой силы»: Иван Кудрявцев о влиянии политики на кино на Западе

Лилия Килячкова
По мнению программного директора ММКФ, разговоры о полной свободе в индустрии давно далеки от реальности.

Директор ММКФ Кудрявцев: Запад использует кинематограф как оружие мягкой силы

Запад использует кинематограф как оружие мягкой силы. Такое мнение высказал программный директор 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам Кудрявцева, западная киноиндустрия обладает огромным влиянием, благодаря глобальной системе кинодистрибуции и выходу не только на внутренние, но и на мировые рынки. Он считает, что именно через кино Запад способен продвигать нужные идеи и формировать определенную повестку.

«Запад, безусловно, использует кинематограф со всей этой глобальной системой дистрибуции как оружие мягкой силы», — заявил Кудрявцев.

При этом он предположил, что взаимодействие между властями и представителями киноиндустрии может быть выгодно обеим сторонам. По мнению программного директора ММКФ, режиссеры могут получить доступ к новым источникам финансирования крупных проектов, а чиновники — возможность продвигать фильмы с необходимой интонацией и посылом.

Кудрявцев также отметил, что не ждет от подобных процессов громких результатов, однако считает интересным сам механизм диалога между властью и кинопроизводителями на Западе. Он также добавил, что разговоры о существовании абсолютно свободного творческого пространства выглядят спорно, поскольку даже в так называемом свободном мире сохраняется тесное взаимодействие между государством и индустрией кино.

«Если он такой свободный, то таких встреч, по идее, быть не должно. Но они есть. А значит, наверное, о полной свободе, о полной свободе какой-то, вот такой волшебной свободе полной говорить, наверное, не приходится», — подчеркнул он.

Кудрявцев добавил, что кинематографисты продолжают участвовать в подобном диалоге, несмотря на отдельное недовольство и утечки информации в прессу. Он считает, что наблюдать за этим процессом важно всем, кто изучает современные методы применения «мягкой силы» через культуру и медиа.

«Оружие мягкой силы»: Иван Кудрявцев о влиянии политики на кино на Западе
