«Оружие мягкой силы»: Иван Кудрявцев о влиянии политики на кино на Западе

По мнению программного директора ММКФ, разговоры о полной свободе в индустрии давно далеки от реальности.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Шторкин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Директор ММКФ Кудрявцев: Запад использует кинематограф как оружие мягкой силы
Запад использует кинематограф как оружие мягкой силы. Такое мнение высказал программный директор 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.
По словам Кудрявцева, западная киноиндустрия обладает огромным влиянием, благодаря глобальной системе кинодистрибуции и выходу не только на внутренние, но и на мировые рынки. Он считает, что именно через кино Запад способен продвигать нужные идеи и формировать определенную повестку.
«Запад, безусловно, использует кинематограф со всей этой глобальной системой дистрибуции как оружие мягкой силы», — заявил Кудрявцев.
При этом он предположил, что взаимодействие между властями и представителями киноиндустрии может быть выгодно обеим сторонам. По мнению программного директора ММКФ, режиссеры могут получить доступ к новым источникам финансирования крупных проектов, а чиновники — возможность продвигать фильмы с необходимой интонацией и посылом.
Кудрявцев также отметил, что не ждет от подобных процессов громких результатов, однако считает интересным сам механизм диалога между властью и кинопроизводителями на Западе. Он также добавил, что разговоры о существовании абсолютно свободного творческого пространства выглядят спорно, поскольку даже в так называемом свободном мире сохраняется тесное взаимодействие между государством и индустрией кино.
«Если он такой свободный, то таких встреч, по идее, быть не должно. Но они есть. А значит, наверное, о полной свободе, о полной свободе какой-то, вот такой волшебной свободе полной говорить, наверное, не приходится», — подчеркнул он.
Кудрявцев добавил, что кинематографисты продолжают участвовать в подобном диалоге, несмотря на отдельное недовольство и утечки информации в прессу. Он считает, что наблюдать за этим процессом важно всем, кто изучает современные методы применения «мягкой силы» через культуру и медиа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 24 апр
- «Лицо нашей страны»: Ляйсан Утяшева высказалась о нарядах на кинофестивалях
- 24 апр
- «Историю чтим и уважаем»: Екатерина Волкова о том, как отмечает День Победы
- 24 апр
- «Расскажу про грабли»: актер Илья Носков познакомился с женихами дочери
- 24 апр
- «Привыкла, но его отсутствие удивит»: Утяшева о хейте в свой адрес
- 24 апр
- «Про тело знает все»: актер Илья Носков об удовольствиях жизни и молодой супруге
- 23 апр
- «Брючки укоротил»: Кирилл Андреев о костюме от Игоря Матвиенко и стиле
- 18 апр
- «Постарался повыделоваться»: как Миронов помог Диброву попасть в телеигру
- 18 апр
- «Выйди на Тверскую!» — Волкова подсказала Алине Ян, куда сходить в ее наряде
- 17 апр
- Быть шутом: Екатерину Волкову возмутил полуголый наряд одной из гостей ММКФ
- 17 апр
- «Любовь — это не только гладить по головке»: Галич о воспитании детей
Читайте также
52%
Нашли ошибку?