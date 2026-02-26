В Подмосковье восемь человек готовили теракт против главы объекта ОПК

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Участники группы вступили в сговор с украинской стороной за денежное вознаграждение в миллион рублей.

Фото, видео: МАХ/"Следком"/sledcom_press; 5-tv.ru

Восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, готовили теракт против руководителя одного из оборонных предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Московской области.

По данным следствия, жители Московской и Свердловской областей, а также Пермского края действовали по заданию представителей украинских спецслужб. В зависимости от роли каждому фигуранту предъявили обвинения в подготовке теракта, а также в незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила, что участники группы находились в Коломне, где вступили в сговор с украинской стороной. Следствие отметило, что мотивом оказалось обещанное денежное вознаграждение — не менее миллиона рублей.

Обвиняемые изготовили самодельное взрывное устройство и попытались установить его под автомобиль предполагаемой жертвы в декабре 2024 года. Двоих исполнителей задержали сотрудники ФСБ России при попытке закладки.

В рамках расследования возбудили уголовные дела по ряду статей УК РФ, в том числе подготовка террористического акта, содействие террористической деятельности, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ. После сбора доказательственной базы материалы направили в суд для рассмотрения.

До этого Верховный суд Республики Татарстан приговорил жителя Казани к 24 годам лишения свободы за госизмену и попытку поджога объекта оборонно-промышленного комплекса. По данным суда, преступление также было связано с выполнением задания киевского режима в 2023–2024 годах.

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ предотвратила поджог военного самолета на Кубани. Украинский куратор поручал диверсанту собирать и передавать фотографии и видео военных объектов.

