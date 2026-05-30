Карчаа назвал удар ВСУ по ЗАЭС попыткой спровоцировать ядерный инцидент

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) демонстрирует намерение Киева довести ситуацию до ядерного инцидента и при этом обвинить в этом Россию. Об этом «Известиям» сообщил эксперт по атомной энергетике, депутат законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

По его словам, беспилотник поразил стык между реакторным отделением и турбинным залом.

«Они (ВСУ. — Прим. ред.) действуют целенаправленно, спланированно. Их задача — подавить, сломать народ психологически. А сегодняшний удар указывает на то, что второй задачей является привести ситуацию к ядерному инциденту и обвинить в этом Россию», — отметил Карчаа.

Эксперт подчеркнул, что присутствие миссии МАГАТЭ и переговорные процессы не перевели ситуацию из «угрожающей в контролируемую». По его мнению, МАГАТЭ вновь не осудит украинскую сторону за атаку на станцию.

В тот же день глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подтвердил факт удара по машинному залу ЗАЭС. По его словам, дрон пробил стену помещения и взорвался.

Пресс-служба станции сообщила, что пострадавших нет, критических разрушений оборудования не зафиксировано. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина добавила, что о случившемся проинформировано МАГАТЭ.

Директор станции Юрий Черничук подчеркнул, что атака могла вывести из строя весь энергоблок.

