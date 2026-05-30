ООН призвала избегать атак на критическую инфраструктуру после удара ВСУ по ЗАЭС

Борис Сатаров
В офисе генсека организации заявили, что хотят, чтобы все стороны воздерживались от таких действий.

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Организация Объединенных Наций выступила против атак на объекты критической инфраструктуры. Об этом 30 мая сообщили в офисе генерального секретаря всемирной организации, комментируя удар Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС.

«Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак на критическую инфраструктуру», — передает заявление ТАСС.

Ранее в тот же день глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что украинский дрон пробил стену машинного зала ЗАЭС и взорвался. В пресс-службе станции уточнили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений. Директор ЗАЭС Юрий Черничук подчеркнул, что подобная атака могла вывести из строя весь блок.

Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина добавила, что в МАГАТЭ проинформированы об инциденте.

