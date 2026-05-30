«Пари Сен-Жермен» с Матвеем Сафоновым выиграл Лигу чемпионов

Борис Сатаров
Борис Сатаров

В финале парижане обыграли лондонский «Арсенал».

Финал Лиги чемпионов матч ПСЖ — Арсенал счет итог

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Лига Чемпионов УЕФА

Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) обыграли лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов и во второй раз подряд стали обладателями главного европейского трофея. Ворота «ПСЖ» защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

Встреча прошла в субботу в столице Венгрии, Будапеште, на стадионе «Пушкаш Арена». Основное время и овертайм закончились со счетом 1:1. В составе парижан забил Усман Дембеле, реализовавший пенальти на 65-й минуте встречи. Гол «Арсенала» на счету Кая Хаверца (6-я минута). Серия пенальти завершилась со счетом 4:3 в пользу «ПСЖ».

«Пари Сен-Жермен» выиграл главный европейский турнир во второй раз в своей истории. В прошлом сезоне парижане в финале разгромили итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Лондонцы играли в финале во второй раз в своей истории — в 2006 году команда уступила в решающем матче «Барселоне». Нынешний сезон стал для английского клуба успешным лишь на внутренней арене — команда Микеля Артеты впервые с сезона-2003/2004 выиграла чемпионат Англии.

Российскому вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову 27 лет. Он является воспитанником «Краснодара». Голкипер перешел в парижский клуб летом 2024 года. За два сезона в составе «Пари Сен-Жермен» он стал двукратным чемпионом страны. Также он выигрывал с парижанами Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

