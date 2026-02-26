Самый дорогой в ЕС: плавучий терминал не спасает Финляндию от высоких цен на газ

Александра Якимчук
При этом объем потребления этого топлива в стране стало самым большим с 2021 года.

Почему в Финляндии дорогой газ

Фото: EPA/ТАСС

Плавучий терминал не спасает Финляндию от самых высоких цен на газ в ЕС

Плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) не спасает Финляндию от высоких цен на данный природный ресурс. Об этом написало издание EADaily.

Взятый в аренду плавучий терминал Exemplar, стоящий в финском муниципалитете Инкоо, не помогает понизить цены на газ. В Финляндии тысяча кубометров данного топлива стоит тысячу долларов. Это самый высокий показатель в Евросоюзе (ЕС). Для сравнения, Германия за этот же объем платит 600 долларов.

После отказа Финляндии в 2022 году переходить на новый механизм оплаты российского топлива, «Газпром» остановил поставки. Страна арендовала Exemplar. Изначально плавучий терминал планировали использовать для обеспечения и Финляндии, и Прибалтики. Однако по факту он работает максимум на 18% своей мощности.

Оказалось, что регазификация тысячи кубометров с этого терминала — на десять долларов дороже, чем за этот же объем литовского терминала СПГ в Клайпеде. Кроме того, в Инкоо есть сбор за разгрузку и еще несколько других дополнительных выплат. Всех этих сборов в том же Клайпеде нет.

В итоге прибалтийский газ выходит на 30% дешевле. Поэтому большинство финских компаний предпочитают приобретать этот природный ресурс не через Exemplar, а использовать другие источники. Например, эстонский газопровод. Через него в страну поступило 5,85 миллиона кубометров топлива в сутки, а через терминал в Инкоо — два миллиона кубометров.

При этом, по данным госкомпании Gasgrid, потребление газа в Финляндии в январе стало самым высоким с 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Германии истощились запасы газа в хранилище и произошел сбой импорта из-за застрявшего во льдах газовоза.

Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

