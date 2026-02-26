Рванул метан: мощный взрыв грязевого вулкана напугал колумбийцев

Из-за ударной волны земля вокруг покрылась разломами и трещинами.

Фото, видео: www.globallookpress.com/XinHua; 5-tv.ru

Мощный взрыв грязевого вулкана из-за накопленного метана напугал колумбийцев

Гигантский огненный столб зажегся на севере Колумбии рядом с населенными пунктами. Часть жителей эвакуировали, другие массово покинули дома в панике.

Это результат извержения грязевого вулкана. Вместе с глиной на поверхность вырвались тонны газа. Ударная волна была такой силы, что земля в радиусе нескольких километров покрылась разломами и трещинами. По оценке ученых, для подобного взрыва газ под землей должен накапливаться десятилетиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Филиппинах, на острове Лусон, началось извержение вулкана Майон. В связи с возросшей активностью вулкана более 1,8 тысячи жителей были эвакуированы из своих домов.

Пеплопад накрыл свыше 30 населенных пунктов, также наблюдается плотная дымовая завеса. По данным специалистов, начиная с февраля объем извергнутой лавы уже достиг 22 миллионов кубических метров. За четыре последних столетия это извержение стало для Майона более чем пятидесятым.

Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

