Телевизор как инструмент гипноза: раскрыты методы контроля сознания

Daily Mail: телевизор действительно можно использовать для контроля сознания

В открытом доступе появились подробности американского патента под названием «Манипуляция нервной системой электромагнитными полями мониторов». Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно документации, технология позволяет влиять на физиологическое состояние и разум человека при помощи невидимых пульсирующих сигналов. Они исходят от телевизионных трубок или компьютерных дисплеев.

Эффект достигается за счет воздействия крайне слабых электромагнитных полей на кожу, что в свою очередь стимулирует сенсорные системы организма. При определенных частотах, варьирующихся от 0,1 до 15 Герц, такие импульсы могут вызывать измеряемые изменения в работе нервной системы.

Автором разработки выступил физик Хендрикус Г. Лоос, который в 70-х и 80-х годах сотрудничал с НАСА Исследователь утверждал, что подобные сигналы способны контролировать даже вегетативные функции, включая частоту сердечных сокращений и процессы пищеварения.

Система манипуляции могла быть внедрена непосредственно в видеоконтент или наложена поверх основного сигнала в виде едва заметного пульсирующего слоя.

Патент, официально зарегистрированный в 2003 году, утратил силу в 2021 году, став общественным достоянием. Это означает, что теперь любой желающий может легально использовать или совершенствовать данную методику без выплаты роялти.

Современные эксперты из некоммерческой организации PQAI отмечают, что на новейших LED-панелях технология может работать не так эффективно, как на старых ЭЛТ-мониторах, из-за более слабого излучения последних.

Тем не менее в социальных сетях документ вызвал волну опасений. Пользователи заявляют, что телевидение десятилетиями использовалось как инструмент для «промывки мозгов».

Ситуация подогревается и политическими заявлениями. Например, конгрессмен Тим Берчетт недавно высказал предположение, что современные методы психологического манипулирования в интернете могут быть наследниками секретных программ ЦРУ, которые направлены на установление контроля над человеческим сознанием. В том числе приводятся проекты MKUltra.

