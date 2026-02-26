Кровавая популярность: серийная убийца в Корее стала звездой соцсетей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Личная страница предполагаемой преступницы привлекла тысячи новых фолловеров после ее ареста.

Серийная убийца в Корее стала звездой соцсетей

Фото: www.globallookpress.com/Kim Jae-Hwan

Серийная убийца из Кореи набрала тысячи подписчиков после задержания

Правоохранительные органы Южной Кореи задержали 20-летнюю девушку по фамилии Ким, подозреваемую в совершении серии убийств с использованием запрещенных препаратов. Об этом сообщает Mothership.

Согласно официальным данным следствия, молодая особа была передана сотрудникам прокуратуры еще 19 февраля. Ей инкриминируют не только лишение жизни нескольких человек, но и причинение серьезного вреда здоровью, а также нарушение законодательства, связанного с оборотом наркотических средств.

Следствие полагает, что в период с конца прошлого года по начало февраля текущего года подозреваемая действовала по отработанной схеме в отелях. Она предлагала своим жертвам выпить якобы средства от похмелья, в которые заранее подмешивала опасные психотропные вещества.

В результате таких манипуляций двое мужчин скончались от отравления, а еще одному пострадавшему удалось выжить, несмотря на тяжелые последствия для организма. Несмотря на попытки полиции скрыть личность задержанной, ее снимки просочились в интернет-сообщества 23 февраля.

Интерес общественности к делу принял пугающие масштабы: после публикации фотографий Ким в сети, количество подписчиков в ее личном блоге резко увеличилось более чем на 8 тысяч человек. Издание The Korea Herald отмечает, что такая популярность вызвана шокирующим контрастом между внешностью девушки и тяжестью совершенных ею деяний. Параллельно мировые СМИ напоминают о других громких преступлениях, совершенных в феврале, включая убийство известного астрофизика Карла Гриллмэйра в Калифорнии, что подчеркивает общую тревожную криминогенную обстановку в мире.

