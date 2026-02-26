Оставившая ребенка в аэропорту Антальи мать обжаловала лишение родительских прав

Решение о лишении родительских прав Екатерины Бурнашкиной, оставившей новорожденную дочь в унитазе туалета аэропорта в турецкой Анталье, обжаловано в кассационном суде. Об этом 26 февраля сообщает РИА Новости ее представитель Виктория Елисеева.

В отношении Бурнашкиной расследуется уголовное дело о покушении на убийство новорожденного. В октябре 2024 года женщина родила девочку в туалете воздушной гавани и бросила ее в унитазе. Ребенка спустя десять минут обнаружила уборщица. Сама Бурнашкина вместе с матерью была задержана при попытке вылететь в Москву.

Суд в Анталье приговорил россиянку к 15 годам тюрьмы, но апелляционная инстанция переквалифицировала преступление и освободила ее из-под стражи. Бабушка ребенка была оправдана.

В сентябре 2025 года Павлово-Посадский суд Подмосковья лишил Бурнашкину родительских прав. Рассмотрение проходило в закрытом режиме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.