Оставившая ребенка в аэропорту Антальи мать обжаловала лишение родительских прав

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 48 0

Екатерина Бурнашкина все еще надеется получить возможность воспитывать свою дочь.

Что сейчас с оставившей ребенка в аэропорту Турции девушкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Решение о лишении родительских прав Екатерины Бурнашкиной, оставившей новорожденную дочь в унитазе туалета аэропорта в турецкой Анталье, обжаловано в кассационном суде. Об этом 26 февраля сообщает РИА Новости ее представитель Виктория Елисеева.

В отношении Бурнашкиной расследуется уголовное дело о покушении на убийство новорожденного. В октябре 2024 года женщина родила девочку в туалете воздушной гавани и бросила ее в унитазе. Ребенка спустя десять минут обнаружила уборщица. Сама Бурнашкина вместе с матерью была задержана при попытке вылететь в Москву.

Суд в Анталье приговорил россиянку к 15 годам тюрьмы, но апелляционная инстанция переквалифицировала преступление и освободила ее из-под стражи. Бабушка ребенка была оправдана.

В сентябре 2025 года Павлово-Посадский суд Подмосковья лишил Бурнашкину родительских прав. Рассмотрение проходило в закрытом режиме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.47
-0.16 90.32
-0.26
Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

Последние новости

17:16
Москвичей предупредили об активном весеннем половодье из-за рекордных сугробов
17:10
«Ставить точку»: Песков назвал главное условие для встречи лидеров РФ и Украины
17:05
Бойцу ММА Исмаилову продлили арест до августа за «спарринг» с памятником
17:00
Равные права: выступление Владимира Путина на Госсовете Союзного государства
16:55
Захарова заявила, что ЕС не приглашали за стол переговоров по Украине
16:48
Мужчина, зарезавший экс-возлюбленную в московской многоэтажке, попал на камеры

Сейчас читают

Терминал СПГ стал головной болью Финляндии: диверсификация пошла не так
Куртка поверх пижамы: пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка оделась наспех
Без телефона и ключей: что известно о пропаже девятилетней девочки в Смоленске
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео