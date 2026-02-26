Песков назвал действия Киева с нефтепроводом «Дружба» саботажем

Евгения Алешина
В Кремле видят последовательную позицию как Будапешта, так и Братиславы, которые отстаивают свои интересы в экономике.

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Действия Украины в отношении нефтепровода «Дружба» — это саботаж. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле видят последовательную позицию как Будапешта, так и Братиславы, которые отстаивают свои интересы в экономике.

«И видим саботаж со стороны киевского режима», — сказал Песков.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призывала как можно скорее восстановить работу нефтепровода «Дружба». Однако в ответ на это глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что это не может произойти быстро.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что с помощью блокировки поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» киевский режим начал «явный политический шантаж Венгрии». Он добавил, что ЕК действует лишь в интересах Украины, а не стран-участниц Европейского союза.

Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрия пригрозила блокировать решения ЕС по Украине из-за нефтепровода «Дружба». Будапешт выдвинул жесткое условие Киеву.

