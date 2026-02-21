Венгрия пригрозила блокировать решения ЕС по Украине из-за нефтепровода «Дружба»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 19 0

Будапешт выдвинул жесткое условие Киеву.

Почему Венгрия хочет блокировать решения ЕС по Украине

Фото: www.globallookpress.com/Joerg Carstensen

Будапешт намерен препятствовать принятию любых выгодных для Украины решений в Евросоюзе (ЕС) до тех пор, пока Киев не восстановит транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети.

По его словам, венгерское правительство уже приняло решение блокировать все инициативы ЕС, которые могут быть важны или благоприятны для Украины, если поставки по «Дружбе» не будут возобновлены. В частности, имеется в виду выделение Киеву военного кредита в размере 90 миллиардов евро — Будапешт не поддержит его до урегулирования вопроса с транзитом.

При этом Сийярто подчеркнул, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» позволяют сдерживать рост цен на топливо в Венгрии. Он дал понять, что Будапешт расценивает происходящее в качестве политического давления, направленного на то, чтобы вынудить страну поддержать финансирование конфликта.

До этого глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что власти также рассматривают возможность прекращения экспорта электроэнергии и газа на Украину в случае сохранения ограничений на транзит нефти.

В свою очередь Сийярто утверждал, что решение о запрете возобновления поставок по «Дружбе» принял глава киевского режима Владимир Зеленский по политическим мотивам.

Ранее, как писал 5-tv.ru, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину ответственной за взрыв «Северного потока». По его словам, после того, как поставки российского газа перестали поступать, он обращался к Брюсселю за помощью, но этот шаг существенных результатов не дал.

Газопроводы, соединявшие Россию с Германией по дну Балтийского моря, — «Северный поток» и «Северный поток — 2», — подорвали 26 сентября 2022 года. Расследование предполагаемой диверсии ведут немецкие правоохранители. При этом Дания и Швеция, в чьих территориальных водах случились подрывы, закрыли дела.

