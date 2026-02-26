Блогер Лерчек родила четвертого ребенка

В семье популярного блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) произошло пополнение — у нее родился сын. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники из близкого окружения блогера.

Радостное событие случилось на фоне затянувшегося уголовного дела и серьезных физических недомоганий, которые сопровождали женщину на протяжении всего периода беременности.

Процесс вынашивания четвертого ребенка оказался для Лерчек крайне непростым испытанием. Ранее медики приняли решение о экстренной госпитализации из-за возникшей угрозы прерывания беременности. Пациентка жаловалась на мучительные колики и выраженные болевые ощущения в области поясницы.

Бывший супруг новоиспеченной матери Артем Чекалин подтверждал серьезность ситуации, упоминая о возможной необходимости хирургического вмешательства, которое в итоге было успешно проведено врачами для стабилизации ее состояния.

Одновременно с семейными переменами правоохранительные органы продолжают расследование дела, связанного с незаконным выводом денежных активов за рубеж. Сама блогер категорически отказывается признавать свою вину, заявляя, что суть предъявленных претензий ей до конца не понятна.

По версии защиты, Лерчек фокусировалась исключительно на творческой составляющей — записи видео и создании марафонов, в то время как все финансовые потоки контролировал ее экс-муж. К началу текущего года задолженность перед налоговой службой составляла более 173 миллионов рублей, из которых на данный момент погашена лишь незначительная часть.

