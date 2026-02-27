Лучше депозита: куда выгодно и безопасно вложить деньги в 2026 году

Экономист Донец: облигации приносят больше дохода, чем банковские депозиты

Россияне стали получать больше доходов от государственных и высоконадежных корпоративных облигаций, чем от банковских депозитов. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на главного экономиста Софью Донец.

Сейчас ставки по депозитам в банках упали ниже 15%. Как сообщал сервис Мосбиржи «Финуслуги», по состоянию на 20 февраля средняя ставка по вкладам на один год в топ-20 ведущих банков составила 12,8%, на шесть месяцев — 14%, на три месяца — 14,2%.

Облигации федерального займа намного выгоднее и безопаснее, при этом их держатель практически не подвергается никаким дополнительным рискам. С корпоративными ценными бумагами все не столь однозначно. В бизнесе риски выше, поэтому, если гражданин решит взять облигацию компании, ему стоит ориентироваться на самые надежные из них.

