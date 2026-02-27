Лучше депозита: куда выгодно и безопасно вложить деньги в 2026 году

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 12 0

Доходность банковских вкладов значительно упала, но есть более привлекательная альтернатива.

Куда выгодно и безопасно вложить деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экономист Донец: облигации приносят больше дохода, чем банковские депозиты

Россияне стали получать больше доходов от государственных и высоконадежных корпоративных облигаций, чем от банковских депозитов. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на главного экономиста Софью Донец.

Сейчас ставки по депозитам в банках упали ниже 15%. Как сообщал сервис Мосбиржи «Финуслуги», по состоянию на 20 февраля средняя ставка по вкладам на один год в топ-20 ведущих банков составила 12,8%, на шесть месяцев — 14%, на три месяца — 14,2%.

Облигации федерального займа намного выгоднее и безопаснее, при этом их держатель практически не подвергается никаким дополнительным рискам. С корпоративными ценными бумагами все не столь однозначно. В бизнесе риски выше, поэтому, если гражданин решит взять облигацию компании, ему стоит ориентироваться на самые надежные из них.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал, где хранить сбережения, чтобы деньги не теряли ценность и приносили доход в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.12
0.65 91.03
0.71
Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

Последние новости

2:47
Лучше депозита: куда выгодно и безопасно вложить деньги в 2026 году
2:25
Несколько церемоний бракосочетаний не состоялись в Москве из-за показа коллекции белья
1:57
Это было похищение: задержанный в Смоленске мужчина мог выслеживать пропавшую девочку полгода
1:42
«Больше ясности — меньше иллюзий»: как эффективно пройти собеседование
1:21
Комок в горле и сжатые челюсти: как ваше тело вычисляет токсичного партнера
1:00
В Россию из ОАЭ экстрадировали одного из лидеров крупнейшей финансовой пирамиды

Сейчас читают

Терминал СПГ стал головной болью Финляндии: диверсификация пошла не так
Полиция вычислила похитителя девятилетней девочки из Смоленска по брошенной сим-карте
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Кровавая популярность: серийная убийца в Корее стала звездой соцсетей

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео