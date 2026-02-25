Под матрасом или на вкладе? Как выгоднее копить деньги и увеличить доход в 2026 году

Где хранить сбережения, чтобы деньги не теряли ценность и приносили доход в 2026 году? Откладывать деньги — значит думать о будущем. Однако стоит учитывать внешние факторы — инфляцию, процентную ставку и курсы валют.

Как копить деньги правильно? Где лучше хранить сбережения — наличными дома, на вкладе, накопительном счете? И какие инструменты помогут приумножить доход без лишнего риска? Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Копить деньги наличными дома

Как выгоднее копить деньги и увеличить доход в 2026 году: наличными. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

«Бабушкин» метод накопления, между прочим, напрасно недооценивают. Сегодня наличка — мгновенный доступ к средствам и единственный анонимный вариант платежей.

«Люди вообще стремятся к наличным как к средству предосторожности. Они теряют от инфляции, потому что, с одной стороны, нет дохода, но делают это из опасения потерять все», — рассказал Бархота.

И это логично с точки зрения блокировки средств и списаний со счетов в пользу задолженности. Но минусов в таком накопительстве больше:

Нулевая доходность (деньги не работают);

Риск кражи или утраты;

Обесценивание из-за инфляции.

Поэтому наличные уместны для небольших сумм — на текущие расходы, но не для долгосрочных сбережений.

«Покупательная способность российского рубля, если мы посмотрим на последние пять лет, убывает со скоростью до 10% в год. То есть те самые 100 единиц, которые человек отложил, через три года превращаются приблизительно в 60-70», — пояснил эксперт финансового рынка.

Копить деньги на вкладе в банке

Как выгоднее копить деньги и увеличить доход в 2026 году: на вкладе. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Для долгосрочных сбережений лучше открыть банковский депозит — его еще называют вкладом.

«Когда мы открываем вклад, где частичное снятие не предусмотрено, нужно понимать, что эти деньги замораживаются, то есть человек на них может не рассчитывать в течение всего срока», — уточнил эксперт.

Зато есть гарантированная доходность, и процент фиксируется в договоре.

«Как правило, банки пытаются привлечь клиента высокими ставками по вкладу. И для того, чтобы избежать излишних процентных расходов, они не предусматривают возможность пополнения ежемесячно.

Поэтому самое правильное, самое консервативное с точки зрения рисков — это ежемесячное пополнение своего запаса сбережений, который хранится на накопительном счете», — отметил экономист.

Копить деньги на накопительном счете

Как выгоднее копить деньги и увеличить доход в 2026 году: накопительный счет. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Для денег, которые отложены на срок до 12 месяцев, лучше всего подходит накопительный счет — тот же депозит, но с возможностью снятий и пополнений.

У него есть несколько преимуществ перед наличкой и вкладом:

На остаток начисляются проценты;

Можно снимать и вносить деньги без потери дохода;

Нет фиксированного срока «заморозки».

При этом ставки обычно ниже, чем по срочным вкладам, а еще банки могут менять условия.

«Например, со снижением ключевой ставки будет снижаться и ставка по накопительному счету: было 12%, а стало восемь — к этому надо быть готовым. Но это все равно лучше, чем копить в наличных, потому что, как правило, этот процентный доход опережает инфляцию», — уточнил Бархота.

В какой валюте лучше копить деньги

В какой валюте выгоднее копить деньги и увеличить доход в 2026 году. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Хранение части средств в долларах, евро или других стабильных валютах помогает снизить риски обесценивания рубля. А еще так можно «подзаработать» на колебании курсов.

Но рисков не меньше. Среди них:

Комиссии за конвертацию;

Политическая нестабильность (санкции, ограничения);

Инфляция в валюте (например, доллар теряет покупательную способность).

Копить только в иностранной валюте невыгодно, логичнее всего сочетать этот способ с рублевыми инструментами.

Облигации, ценные бумаги, золото, имущество — выгодно ли

Как выгоднее копить деньги и увеличить доход в 2026 году: инвестиции. Фото: Sipa/USA/ТАСС

Копить средства можно и через вложение в облигации, ценные бумаги, золото, имущество.

«Облигации можно рассматривать как разновидность вклада, единственное — весь доход вы получаете в конце срока, то есть там нет деления на шесть или 18 месяцев. При этом у облигаций есть приятная особенность: если на рынке снижаются процентные ставки, растет цена облигаций», — подчеркнул эксперт финансового рынка.

Получается, что вложение в облигации — это еще более долгосрочный вариант, чем создание вклада. А вот вариант покупки акций — долевых ценных бумаг — наоборот, в экономике считается краткосрочным.

«Некоторые граждане предпочитают еще более консервативные формы сбережения, например, покупку золота или недвижимости. Есть убежденность, миф, что квартиры всегда будут дорожать, но на самом деле это может легко измениться», — предупредил Бархота.

И там, и там присутствует параметр риска. Накоплением такие варианты можно считать, но в экономике их скорее относят к инвестированию.

Самая выгодная стратегия накопления денег

Как выгоднее копить деньги и увеличить доход в 2026 году: сбережения. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сбережения — это разница между ежемесячным доходом и тратами, что-то вроде излишка. И важна не доля дохода, которая откладывается, а именно регулярность.

«Надо взять за правило: 2% дохода откладывать в сбережения и каждый месяц эти 2% перечислять на свой накопительный счет», — сказал эксперт финансового рынка.

Но здесь важно не перестараться. Конечно, попробовать переводить на накопительный счет по 20% от зарплаты возможно, но обычно такой вариант угнетает потребление и вредит самому человеку. Оптимально откладывать до 5% дохода, но делать это регулярно — каждый месяц без пропусков.

«Если все это попытаться посчитать на листочке бумаги с помощью калькулятора, вы увидите, что у вас сбережения в общем-то будут удваиваться каждый год», — рассказал Бархота.

Стоит ли менять банк при снижении процентной ставки

Как выгоднее копить деньги и увеличить доход в 2026 году: инфляция. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Люди держат средства в банке, чтобы дистанцироваться от них, не тратить накопленное без весомой причины.

При снижении процентной ставки не стоит торопиться снимать деньги или переводить их на другие счета.

«Ставки на рынке вообще выравниваются. То есть если один банк их снижает, как правило, за ним последуют и другие через какое-то время. Важно находиться в этой парадигме», — считает эксперт.

Обычно ставки не понижаются. Если при открытии счета банк предлагал 12%, то, скорее всего, тогда инфляция была 8%. Позже процентная ставка стала восемь, но и инфляция уже 4%.

«Самое правильное — вообще любые доходные сбережения соотносить с инфляцией, а вовсе не с какими-то эфемерными ставками. И постоянно контролировать себя, рассчитывая эту разницу между доходностью ваших сбережений и инфляцией», — сказал Бархота.

Однако контроль доходности важен, и тут есть лайфхак.

«Когда у вас остатки на накопительном счете превышают все доступные пределы: сбережения, например, перевалили за миллион. Здесь правильно эту сумму разделить на две части и большую отправить на срочный вклад, где ставка выше — у вас и доходность будет выше, и сама сумма в рублях тоже», — поделился экономист.

Как выбрать выгодную процентную ставку

Как выгоднее копить деньги и увеличить доход в 2026 году. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Главный и единственный критерий, по которому стоит отказаться от вклада в конкретном банке, — это отрицательная доходность.

Если накопительный счет дает меньше 4% годовых — это уже серьезный повод задуматься, потому что деньги по факту обесцениваются.

«Сейчас в системе около 300 действующих банков, и, естественно, можно найти то предложение, которое наиболее подходит. Надо помнить, что накопительный счет — это разновидность вклада, по нему есть страховая сумма. Она составляет 1,4 миллиона рублей. Если даже с банком что‑то случится, то вы можете получить всю сумму», — уточнил Бархота.

Еще удобно делить накопления и использовать для них разные продукты в разных банках.