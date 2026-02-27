Две недели в корректоре осанки: может ли устройство победить боль в спине

The Guardian: корректор для осанки не поможет справиться с болью в спине

Утром за рабочим столом корреспондент издания The Guardian обнаружил, что не может сгорбиться над клавиатурой, как обычно. Как бы он ни старался ссутулиться, спина оставалась прямой, а плечи — расправленными.

Секрет прост: на нем был корректор осанки — устройство с ремнями, которое заставляет держать спину ровно. Но действительно ли такие корсеты могут решить проблему боли в спине или это просто временная мера?

Как работает корректор и что говорят эксперты

Корректоры осанки обещают мгновенное улучшение осанки и облегчение болей в спине, плечах и шее при регулярном ношении. Журналист выбрал модель Vicorrect — один из многих вариантов на рынке. Бюджетные версии разлетаются как горячие пирожки. А певица Тейлор Свифт, например, была замечена в спортивном варианте.

Проблемы с осанкой у героя материала хронические: более восьми часов в день за ноутбуком, работа на диване, в постели и за обеденным столом. К вечеру плечи и шея ноют независимо от тренировок. Массажист недавно ужаснулся напряжению в плечах и настоятельно порекомендовал заняться осанкой.

«Я бы не рекомендовал корректор как самостоятельное решение, но носить его можно — недолго», - порекомендовал ему физиотерапевт.

По его словам, идеальная осанка — это прямая линия от ушей через плечи к бедрам. Однако главное не в том, чтобы постоянно сидеть ровно, а в регулярной смене положения тела. Корректор может улучшить проприоцепцию — способность чувствовать свое тело в пространстве, но в долгосрочной перспективе мышцы должны работать сами.

Личный эксперимент: от надежды до разочарования

Инструкция к корсету предписывает начинать с 30 минут в день, постепенно увеличивая время до трех часов. Устройство напоминает гибрид викторианского корсета и страховочной сбруи: плотный пояс на талии и жесткие пластиковые стержни вдоль позвоночника. Когда герой натягивает лямки, плечи отводит назад.

В первые дни корреспондент честно носил корректор по 45 минут. В какой-то момент, забывшись, он отправился в нем на званый ужин в метро. В переполненном вагоне в час пик в корсете стало очень жарко. Он также испытал унижение, когда подруга заметила, что устройство похоже на собачью шлейку.

Мнение науки

«Прямая связь между плохой осанкой и болями в спине довольно слабая», — сказала профессор Элисон Макгрегор из Имперского колледжа Лондона.

Сутулиться может быть неудобно, но это не обязательно вызывает боль. Скорее, плохая осанка — признак слабых мышц, которые и приводят к проблемам.

Исследование 2019 года и вовсе призывает пересмотреть понятие «правильной осанки». Нет убедительных доказательств, что существует одна идеальная поза. Различия в осанке чаще отражают настроение и убеждения человека, чем его здоровье.

Итог двухнедельного марафона

Через две недели ношение корректора стало казаться обузой. К тому же тугой пояс вызвал кислотный рефлюкс — это ощущение, когда кислое содержимое желудка забрасывается вверх и доходит до глотки, даже до рта. Осанка вроде бы улучшилась, но непонятно, благодаря корсету или параллельным походам в спортзал.

Главный риск, по словам специалистов, в том, что корсет делает работу за мышцы, и те просто становятся ленивее и слабее. Чтобы действительно укрепить мышечный корсет, нужно от шести до восьми недель целенаправленных упражнений. А людям по природе хочется быстрого результата.

Корреспондент решил оставить корректор для редких случаев, но сделать ставку на спортзал и регулярные напоминания себе сидеть прямо. Потому что никакое устройство не заменит сильные мышцы, которые держат спину сами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.