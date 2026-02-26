Великобритания столкнулась с ростом количества безработной молодежи

Лалита Балачандран
Британские компании перестали нанимать на работу зумеров из-за увеличения минимальной зарплаты.

Почему молодежь Великобритании перестала работать

Фото: Reuters/Toby Melville/File Photo

В Великобритании число неработающих зумеров приблизилось к миллиону

В Великобритании зафиксирован резкий рост числа молодых людей, которые официально нигде не работают и не учатся. Об этом сообщили в агентстве Reuters.

Показатель так называемого поколения NEET (молодежь, которая не работает и не учится) вплотную приблизился к отметке в миллион человек.

«Количество NEET в возрасте от 16 до 24 лет выросло до 957 тыс. в IV квартале 2025 года с показателя 946 тыс. в III квартале», — говорится в материале Reuters.

Эксперты выделяют две основные причины такого «застоя». Во-первых, в стране выросла минимальная заработная плата, что заставило бизнесменов экономить на кадрах. Во-вторых, увеличились социальные отчисления, которые работодатели обязаны платить за сотрудников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России зафиксировали впечатляющие результаты российской экономики в 2025 году, несмотря на внешнее давление и турбулентные изменения. Так, ВВП России вырос на 1% в 2025 году и более чем на 10% за три года, подтверждая развитие страны вопреки санкциям.

