«Результаты впечатляют»: российская экономика добилась успеха, несмотря на давление

|
Борис Сатаров
В отчете правительства отмечены снижение инфляции, рост в машиностроении и рекордно низкая безработица.

Анна Федюнина: результаты российской экономики впечатляют

Российской экономике удалось добиться впечатляющих результатов, несмотря на турбулентные изменения и внешнее давление. Такое мнение 25 февраля высказали эксперты, комментируя специально для 5-tv.ru отчет правительства о работе в 2025 году.

«Российская экономика в последние годы переживает такие турбулентные изменения, и усилиями российского правительства удалось предупредить и побороть ряд серьезных шоков, которые были связаны <…> с проблемами <…> с острой импортозависимостью, <…> быстрой переориентацией ряда отраслей экономики. В этом смысле полученные результаты действительно впечатляют», — заявила замдиректора Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина.

Она отметила достижение макроэкономической устойчивости после снижения инфляции, а также ускоренный рост в станкостроении, транспортном и тяжелом машиностроении. По ее словам, Россия достигла технологического лидерства в отдельных отраслях.

Директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов добавил, что в докладе прозвучало понимание сложности ситуации, но также и множество достижений: снижение инфляции совместными усилиями правительства и ЦБ, минимальный уровень безработицы (2,2%), поддержка семей и бизнеса. Он подчеркнул важность сохранения социальных обязательств и работы по шести приоритетам развития.

Премьер-министр Михаил Мишустин в этот же день заявил, что Россия продолжает развиваться вопреки санкциям и тарифным войнам. ВВП в 2025 году вырос на 1%, а за три года — более чем на 10%, что соответствует общемировому уровню. Он также напомнил о росте МРОТ и стабильной ситуации на рынке труда.

