Путин и Лукашенко встретились лично перед заседанием Высшего госсовета СГ

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 60 0

Разговор двух лидеров тет-а-тет длился 50 минут.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Беседа Путина и Лукашенко перед Высшим госсоветом СГ длилась 50 минут

Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко провели личную беседу перед началом заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ). Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«50 минут общались лидеры тет-а-тет», — сказано в публикации.

После беседы лидеры двух стран направились на заседание. Мероприятие проходит в Москве в Кремле. В ходе заседания Путин и Лукашенко обсудят успехи интеграции двух стран. Президенты затронут темы из различных областей, которые касаются благоприятного развития отношений России и Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал соглашение с Белоруссией о защите граждан от преследования. Речь идет о необоснованном уголовном преследовании со стороны иностранных государств и международных организаций. Это означает, что в случае, если гражданина РФ или Белоруссии в данной ситуации попытаются задержать или экстрадировать, то страны придут друг другу на помощь.

