Семейную льготную ипотеку расширят на вторичное жилье в России
Это коснется не всех регионов страны.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru
Российские семьи с детьми получат еще больше возможностей для покупки жилья в ипотеку. Правительство проработает вопрос о расширении программы и на вторичное жилье.
Это одно из поручений, которое президент РФ Владимир Путин дал сегодня по итогам своей декабрьской пресс-конференции.
Сейчас льготная ставка действует лишь при покупке квартиры в новостройке. Но в некоторых регионах, где строительство не такое активное, с этим есть проблемы. Именно в таких субъектах и планируют разрешить льготную ставку.
