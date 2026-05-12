Путин подчеркнул применение ракетного комплекса «Кинжал» в ходе СВО

В ходе спецоперации применяется гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с военными после того, как принял с докладом командующего ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

«Гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности „Кинжал“, находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что работа по совершенствованию ракеты, в том числе повышению точности в неядерном оснащении, продолжается. И это несмотря на ее применение.

Ранее 5-tv.ru писал, что работы над комплексом «Посейдоном» и ракетой «Буревестником» находятся на завершающей стадии. Их испытания испытания были проведены в октябре прошлого года.

