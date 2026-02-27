Свобода вместо скинни: какие джинсы станут хитом 2026 года

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 51 0

Узкие силуэты окончательно уступают место моделям, в которых важны комфорт, объем и правильные пропорции.

Какие джинсы самые стильные в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Модным хитом 2026 года станут свободные прямые джинсы

Модные тенденции 2026 года окончательно смещают акцент в сторону свободного кроя. В новом сезоне дизайнеры и стилисты делают ставку на расслабленные силуэты — джинсы-багги и прямые модели свободной посадки. Узкие варианты постепенно уходят на второй план, уступая место более комфортным и универсальным решениям.

Как выглядят актуальные модели

Главный ориентир — средняя или слегка заниженная посадка и свободный крой в бедрах. Брюки должны мягко спадать вниз, не облегая колени и икры. При этом важна правильная посадка по талии: даже объемная модель должна выглядеть аккуратно и сбалансировано.

Стилисты отмечают, что современный тренд строится на эффекте непринужденности — будто джинсы позаимствованы из мужского гардероба, но идеально подогнаны по фигуре.

Баланс объемов — как сочетать с верхом

Свободный низ требует продуманного верха. Полностью оверсайз-образ допустим, однако существует риск утяжелить силуэт.

Наиболее выигрышные сочетания:

  • Укороченные жакеты и кардиганы — помогают подчеркнуть талию и визуально удлинить ноги.
  • Приталенные водолазки, боди и лонгсливы — создают контраст между облегающим верхом и объемными брюками.
    Именно игра пропорций делает образ элегантным, а не бесформенным.

Обувь задает характер

Финальный акцент в образе — обувь. Она способна кардинально изменить настроение комплекта.

  • Для более строгого и утонченного варианта подойдут туфли или ботильоны с острым мысом. Такой силуэт визуально вытягивает рост и добавляет образу выразительности.
  • В повседневных образах актуальны кеды и лоферы. Легкая «гармошка» ткани у щиколотки теперь воспринимается как модный прием, а не как ошибка.

Почему тренд универсален

Свободные прямые джинсы подходят большинству типов фигуры. Они не подчеркивают лишние объемы, позволяют чувствовать себя комфортно и не ограничивают движения.

Кроме того, длина легко адаптируется под рост: в моде как удлиненные модели, слегка ложащиеся на обувь, так и укороченные варианты, открывающие щиколотку.

В 2026 году деним окончательно перестает быть компромиссом между стилем и удобством. Тенденция делает ставку на свободу силуэта, естественность и продуманные пропорции — без излишней жертвы комфорта ради моды.

