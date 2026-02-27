Путин поручил смягчить требования для использования БПЛА в личных целях

Регистрация беспилотников с максимальной взлетной массой более 30 килограммов может стать проще.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Президент России Владимир Путин поручил смягчить требования к операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые используют дроны в личных целях. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопросы <…> об устранении избыточных требований о наличии у операторов беспилотных воздушных судов сертификата эксплуатанта в случае выполнения ими авиационных работ для собственных нужд», — говорится в документе.
Глава государства добавил, что необходимо создать перечень коммерческих авиационных работ, выполнение которых не требует специального сертификата.
Также президент РФ поручил смягчить требования для регистрации беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой более 30 килограммов.
Доклад об итогах рассмотрения данных задач должен быть предоставлен до 30 апреля 2026 года.
Кроме того, правительству России была поставлена задача: более активно привлекать участников спецоперации для разработки, производства, эксплуатации и обслуживания беспилотных технологий.
