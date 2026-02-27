В Иркутской области задержали главу поселения Бодайбо Алексея Ботвина

Сотрудники полиции задержали главу Бодайбинского городского поселения в Иркутской области Алексея Ботвина. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, причина задержания — коммунальная авария, которая произошла месяц назад в городе. Уточняется, что в Бодайбо с января не было отопления и водоснабжения — без газа и света остались почти 200 домов, а также два образовательных учреждения. В итоге в Иркутской области ввели режим ЧС локального характера. Это произошло 31 января.

По информации источника 5-tv.ru, сейчас Алексей Ботвин находится на допросе. Подробности не раскрываются.

Ранее сообщалось о том, что суд арестовал заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. По данным следствия, он получил взятку в размере 1,88 миллиона рублей. Деньги ему передал директор компании, занимавшейся организацией детского отдыха. Фалейчик будет находиться под стражей до 12 апреля 2026 года. Правоохранители устанавливают все детали преступления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.