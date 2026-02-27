В Иркутской области задержали главу поселения Бодайбо Алексея Ботвина

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 67 0

Причина может быть связана с масштабной коммунальной аварией.

В Иркутской области задержали главу поселения Бодайбо

Фото: ok.ru/Алексей Ботвин

Сотрудники полиции задержали главу Бодайбинского городского поселения в Иркутской области Алексея Ботвина. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, причина задержания — коммунальная авария, которая произошла месяц назад в городе. Уточняется, что в Бодайбо с января не было отопления и водоснабжения — без газа и света остались почти 200 домов, а также два образовательных учреждения. В итоге в Иркутской области ввели режим ЧС локального характера. Это произошло 31 января.

По информации источника 5-tv.ru, сейчас Алексей Ботвин находится на допросе. Подробности не раскрываются.

Ранее сообщалось о том, что суд арестовал заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. По данным следствия, он получил взятку в размере 1,88 миллиона рублей. Деньги ему передал директор компании, занимавшейся организацией детского отдыха. Фалейчик будет находиться под стражей до 12 апреля 2026 года. Правоохранители устанавливают все детали преступления.

