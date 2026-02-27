Рэпера Pharaoh будут судить за пропаганду наркотиков

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 17 0

В треках артиста нередко упоминается употребления психоактивных веществ.

За что будут судить рэпера Pharaoh

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

На рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) завели административное дело о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает официальный портал московских судов общей юрисдикции.

Протокол на музыканта передан в Никулинский районный суд, заседание состоится 13 марта.

Рэпер Pharaoh набрал популярность в РФ, работая в жанрах клауд-рэп и эмо-рэп, став одним из знаковых артистов российской хип-хоп сцены в 2015–2017 годах. Его треки зачастую содержат острую тематику, в том числе касаются употребления психоактивных веществ.

Ранее административный протокол завели на звезду криминального рэпа, исполнителя Гио Пика (настоящее имя — Георгий Джиоев). Музыкант получил штраф на десять тысяч рублей за оскорбление сотрудников полиции. Городской суд Сыктывкара усмотрел в его творчестве возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства в отношении правоохранителей. Пика известен своей тюремной и бандитской лирикой.

