Вопрос воспитания: ученые нашли важное отличие динозавров от млекопитающих

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Похожую особенность в современном животном мире можно наблюдать у крокодилов.

Отличие динозавров от млекопитающих

Фото: 5-tv.ru

Science Daily: динозавры, в отличие от млекопитающих, не воспитывали детенышей

Одно из важнейших отличий динозавров от современных млекопитающих — отношение к потомству. Об этом сообщил журнал Science Daily со ссылкой на исследование преподавателя кафедры геологии Мэрилендского университета Тома Хольца-младшего.

«Многие считают динозавров своего рода аналогами млекопитающих мезозойской эры, поскольку они оба являются доминирующими наземными животными своих периодов. Но есть одно важное различие, которое ученые не учитывали, изучая разницу в их мирах: репродуктивные стратегии и стратегии воспитания потомства. То, как животные воспитывают своих детенышей, влияет на окружающую экосистему, и это различие может помочь ученым переосмыслить наше понимание экологического разнообразия», — говорится в публикации.

Большинство видов млекопитающих заботятся о своем потомстве продолжительное время. Они живут вместе с родителями, чаще с матерью, практически до взрослого возраста. И весь этот период они обитают в тех же условиях и в той же местности, что и старшие особи. То есть выполняют аналогичные экологические роли.

В то время как динозавры мало взаимодействовали со своим потомством. Они охраняли яйца, некоторые заботились в первые дни, иногда месяцы после вылупления. Довольно быстро молодые особи становились независимыми и создавали группы с другими динозаврами своего вида и возраста. Так, например, до сих пор действуют современные крокодилы.

Разделение с родителями и разница в размерах взрослых обитателей мезозоя и их детенышей привели к экологическим последствиям. Ведь на разных этапах жизни у них менялся рацион, виды, которые представляют угрозы, и место обитания.

Например, взрослые брахиозавры ели листву с деревьев на высоте десяти метров. Молодые же особи не могли до них дотянуться и питались, а значит, и обитали там, где могли добыть еду, соответственно, и сталкивались с хищниками, которые жили в этих местах и не рисковали нападать на взрослых особей.

Чтобы увеличить вероятность выживания хотя бы части потомства, динозавры откладывали многочисленные кладки, и размножение происходило чаще, чем у млекопитающих.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые выяснили особенности походки тираннозавра рекса. Его десятилетиями изображали как тяжеловесного хищника, грохочущего всей стопой по земле, но вероятно, он наступал сначала на переднюю часть стопы, то есть передвигался «на цыпочках».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Судьбоносная весна 2026: гороскоп для всех знаков зодиака на март, апрель...

