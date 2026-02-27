Вопрос воспитания: ученые нашли важное отличие динозавров от млекопитающих

Science Daily: динозавры, в отличие от млекопитающих, не воспитывали детенышей

Одно из важнейших отличий динозавров от современных млекопитающих — отношение к потомству. Об этом сообщил журнал Science Daily со ссылкой на исследование преподавателя кафедры геологии Мэрилендского университета Тома Хольца-младшего.

«Многие считают динозавров своего рода аналогами млекопитающих мезозойской эры, поскольку они оба являются доминирующими наземными животными своих периодов. Но есть одно важное различие, которое ученые не учитывали, изучая разницу в их мирах: репродуктивные стратегии и стратегии воспитания потомства. То, как животные воспитывают своих детенышей, влияет на окружающую экосистему, и это различие может помочь ученым переосмыслить наше понимание экологического разнообразия», — говорится в публикации.

Большинство видов млекопитающих заботятся о своем потомстве продолжительное время. Они живут вместе с родителями, чаще с матерью, практически до взрослого возраста. И весь этот период они обитают в тех же условиях и в той же местности, что и старшие особи. То есть выполняют аналогичные экологические роли.

В то время как динозавры мало взаимодействовали со своим потомством. Они охраняли яйца, некоторые заботились в первые дни, иногда месяцы после вылупления. Довольно быстро молодые особи становились независимыми и создавали группы с другими динозаврами своего вида и возраста. Так, например, до сих пор действуют современные крокодилы.

Разделение с родителями и разница в размерах взрослых обитателей мезозоя и их детенышей привели к экологическим последствиям. Ведь на разных этапах жизни у них менялся рацион, виды, которые представляют угрозы, и место обитания.

Например, взрослые брахиозавры ели листву с деревьев на высоте десяти метров. Молодые же особи не могли до них дотянуться и питались, а значит, и обитали там, где могли добыть еду, соответственно, и сталкивались с хищниками, которые жили в этих местах и не рисковали нападать на взрослых особей.

Чтобы увеличить вероятность выживания хотя бы части потомства, динозавры откладывали многочисленные кладки, и размножение происходило чаще, чем у млекопитающих.

