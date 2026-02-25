Королевская походка на цыпочках: как на самом деле бегал тираннозавр рекс

Daily Mail: тираннозавр рекс передвигался на цыпочках

Тираннозавр рекс, которого десятилетиями изображали как тяжеловесного хищника, грохочущего всей стопой по земле, вероятно, ходил иначе. Согласно новому исследованию, гигантский динозавр наступал сначала на переднюю часть стопы. Он фактически передвигался «на цыпочках». Об этом сообщает Daily Mail.

Работа ученых из Атлантического колледжа основана на анализе анатомии тираннозавра рекса, ископаемых следов и сравнении с походкой современных птиц — ближайших живых родственников тероподов. Исследователи создали биомеханическую модель, которая показала: первыми с землей соприкасались передние части пальцев.

Что это меняет

Такая постановка ноги противоречит прежним представлениям о движении вымерших хищников. Если раньше считалось, что тираннозавр переносил вес на всю стопу, включая пятку, то новая модель предполагает более короткие шаги с большей частотой.

По расчетам ученых, «птичья» манера движения могла сделать тираннозавра примерно на 20% быстрее, чем считалось ранее. Максимальная скорость оценивается в пять–одиннадцать метров в секунду, это почти сорок километров в час.

Для сравнения: рекордная скорость человека, зафиксированная у олимпийского чемпиона Усэйна Болта, составляла 44,72 километра в час.

Исследование, по словам авторов, стало первым количественным анализом влияния постановки стопы на походку тираннозавра.

Еще тяжелее и опаснее?

Отдельные исследования последних лет добавляют деталей к образу «короля динозавров». В 2024 году ученые предположили, что тираннозавр мог быть на 70% тяжелее прежних оценок — до 15 тонн. Это делает вопрос биомеханики движения еще более важным.

Также появляются данные о возможном наличии железа в зазубренных краях зубов тероподов — по аналогии с комодскими варанами. Это могло усиливать прочность зубов и помогать разрывать добычу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.