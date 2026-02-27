Настоящее чудо: женщина родила сразу пятерых младенцев

В Китае женщина родила сразу пятерых младенцев

В китайском городе Ухань молодая женщина родила пятерых детей, зачатых естественным путем. Об этом сообщает издание «Цзинань жибао».

Редкое событие произошло 26 февраля в медицинском учреждении центральной части КНР. На свет появились четыре девочки и один мальчик. Специалисты отмечают, что вероятность подобного исхода при отсутствии медицинского вмешательства в процесс оплодотворения составляет всего один случай на 60 миллионов беременностей. Сами роды продолжались около часа и завершились успешно для всех участников процесса.

Средний вес новорожденных зафиксирован на отметке около одного килограмма. Несмотря на серьезную недоношенность и низкую массу тела, состояние малышей оценивается как стабильное. По шкале Апгар каждый из пятерняшек получил более шести баллов, что является высоким показателем для таких случаев. Медики подчеркивают, что подобные жизненные показатели у крайне недоношенных детей встречаются нечасто.

В данный момент младенцы находятся под круглосуточным наблюдением квалифицированного персонала в неонатальном отделении. Специалисты контролируют работу всех систем организма новорожденных. 24-летняя мать детей уже покинула отделение интенсивной терапии и переведена в стандартную палату. По сообщениям врачей, она быстро восстанавливается после сложной процедуры родоразрешения. Девушка приехала в Ухань из Синьцзян-Уйгурского автономного района специально для получения высококвалифицированной помощи.

