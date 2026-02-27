Смартфоны из КНР станут дороже из-за дефицита чипов

Дарья Орлова
Электроника ведущих технологических гигантов существенно прибавит в цене в начале весны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Крупнейшие китайские производители мобильных устройств намерены провести масштабное повышение стоимости своей продукции в марте текущего года в связи с резким удорожанием микросхем памяти. Об этом сообщает издание «Цайлянь» со ссылкой на собственные источники в цепочках поставок.

Данная корректировка цен может стать наиболее значительной в мобильной индустрии за последние пять лет. Среди брендов, которые готовятся пересмотреть розничные прайс-листы, фигурируют Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor и OnePlus.

Основной причиной изменения ценовой политики стал беспрецедентный рост затрат на закупку комплектующих. На текущий момент стоимость микросхем памяти для смартфонов подскочила более чем на 80% относительно данных за начало 2025 года. Отраслевые эксперты подчеркивают, что на рынке пока не наблюдается признаков стабилизации ситуации или замедления роста котировок на полупроводники.

Давление на производителей оказывается столь сильным, что сдерживать старые цены за счет собственной маржинальности компаниям больше не удается.

Сложившаяся ситуация в технологическом секторе вызвана совокупностью факторов, включая общее сокращение глобального предложения чипов и одновременное восстановление покупательского спроса на потребительскую электронику после застоя. Аналитики предупреждают, что циклическая природа производства полупроводников продолжит оказывать прямое влияние на розничный рынок в ближайшей перспективе.

Покупателям стоит готовиться к новому раунду подорожания популярных гаджетов, который затронет практически все сегменты мобильных устройств от ведущих корпораций Поднебесной.

