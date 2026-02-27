Экс-главреду Readovka Костылеву предъявили обвинение в хищении миллиарда рублей

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Журналиста арестовали на два месяца.

В каком хищении обвиняют бывшего главреда Ридовки

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывшему главному редактору и основателю медиахолдинга Readovka Алексею Костылеву предъявляли обвинение в хищении около миллиарда рублей у Министерства обороны РФ. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

По данным следствия, Костылеву инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. 

В тот же день стало известно о его задержании. Правоохранительные органы обратились в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По последним данным, Костылева арестовали на два месяца

Факт расследования подтвердили в медиахолдинге Readovka. Там заявили, что оказывают полное содействие следственным органам. В официальном сообщении компании отмечалось, что правоохранительным структурам переданы все необходимые сведения.

При этом в холдинге подчеркнули, что уголовное дело не связано ни с деятельностью информационных ресурсов Readovka, ни с издательским бизнесом в целом.

В компании летом 2025 года сообщали, что Костылев покинул проект и более не участвует в управлении медиаресурсом.

На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026

