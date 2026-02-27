Бывший главный редактор издания Readovka задержан за мошенничество

Экс-главред издания Readovka Алексей Костылев задержан по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Следователи просят суд заключить его под стражу. Официальный портал столичных судов общей юрисдикции сообщает, что заседание по делу Костылева состоится 27 февраля.

Алексей Костылев являлся основателем медиахолдинга Readovka. В 2024 году в деревне Рухань в Смоленской области во время рабочей поездки он попал в дорожно-транспортное происшествие на квадроцикле и был госпитализирован в местную больницу с тяжелыми травмами.

Readovka выпустила официальный комментарий по факту задержания экс-владельца.

«В данный момент руководство холдинга „Ридовка“ оказывает максимальное содействие следственным органам в рамках расследования уголовного дела», — говорится в публикации.

Также издание заявило, что предоставило правоохранителям все интересующие их сведения и сообщило, что уголовное дело не связано с деятельностью холдинга в частности и издательским бизнесом в целом.

