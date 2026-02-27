«Это в моем ДНК»: Киркоров собирается «разрешить весну» вместо Пугачевой

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 69 0

Артист намерен возродить праздник «Желтых цветов», который когда-то придумала Примадонна.

Фото, видео: legion-media/Кашаев Павел/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru

Киркоров: пока Пугачевой нет рядом, я продолжу ее традицию «разрешать весну»

Народный артист России Филипп Киркоров решил взять на себя миссию «разрешать весну». Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на большом сольном концерте в Москве.

«Замечательная традиция, которая идет уже много-много лет. Алла Борисовна это начала. С нее началось разрешение весны. Это она у нас придумала замечательный праздник „Желтых цветов“», — сказал поп-король.

Артист отметил, что раз народной артистки сейчас нет рядом, то кто-то должен взять на себя ответственность за символический старт сезона.

«Я знаю этот праздник с детства. Поэтому он у меня уже в ДНК заложен. Аллы Борисовны нет рядом, поэтому кто-то должен вместо нее разрешить здесь у нас весну. Вот буду разрешать», — отметил Киркоров.

Праздник первого воскресенья весны Алла Пугачева придумала сама. В этот день она выходила на улицы Москвы и раздавала желтые цветы прохожим, чтобы поднять им настроение и официально «разрешить» приход тепла.

Со временем идею подхватили друзья и коллеги: каждый год знаменитости приносили Примадонне охапки желтых роз, поддерживая добрый обычай.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киркоров не жалеет ни о чем в жизни.

На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026

Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

