«Это в моем ДНК»: Киркоров собирается «разрешить весну» вместо Пугачевой

Киркоров: пока Пугачевой нет рядом, я продолжу ее традицию «разрешать весну»

Народный артист России Филипп Киркоров решил взять на себя миссию «разрешать весну». Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на большом сольном концерте в Москве.

«Замечательная традиция, которая идет уже много-много лет. Алла Борисовна это начала. С нее началось разрешение весны. Это она у нас придумала замечательный праздник „Желтых цветов“», — сказал поп-король.

Артист отметил, что раз народной артистки сейчас нет рядом, то кто-то должен взять на себя ответственность за символический старт сезона.

«Я знаю этот праздник с детства. Поэтому он у меня уже в ДНК заложен. Аллы Борисовны нет рядом, поэтому кто-то должен вместо нее разрешить здесь у нас весну. Вот буду разрешать», — отметил Киркоров.

Праздник первого воскресенья весны Алла Пугачева придумала сама. В этот день она выходила на улицы Москвы и раздавала желтые цветы прохожим, чтобы поднять им настроение и официально «разрешить» приход тепла.

Со временем идею подхватили друзья и коллеги: каждый год знаменитости приносили Примадонне охапки желтых роз, поддерживая добрый обычай.

