«Сбитый летчик»: Киркоров резко ответил Певцову за критику «Гамлета»

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 397 0

Актер раскритиковал спектакль, даже не смотрев его. Но поп-король российской эстрады остудил голову после его заявлений.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киркоров резко ответил Певцову за критику «Гамлета»

Народный артист России Филипп Киркоров резко отреагировал на высказывания народного артиста России Дмитрия Певцова о спектакле «Гамлет» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым. Свою позицию певец изложил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ. ТВ.

Накануне Певцов раскритиковал новую постановку «Гамлета». Он заявил, что лично не смотрел спектакль и не намерен этого делать, но знаком с сюжетом. Народный артист России также высказался насчет стоимости билетов на постановку.

Киркоров, в свою очередь, обратил внимание на то, что Певцов просто завидует успехам Борисова в кино. Исполнитель подчеркнул, что Дмитрий давно превратился в «сбитого летчика», который вечно чем-то недоволен.

«Я увидел безобразное и кляузное обращение Певцова в отношении спектакля. Не суди, да не судим будешь. У Певцова, как сбитого летчика, сыграло к Юре Борисову. Он всегда был гнилой, этот Певцов. Он всегда был таким завистливым, вечно ему поперек горла то Киркоров, то Борисов», — сказал Киркоров.

Поп-король также посоветовал актеру не выносить свое недовольство на публику. По его словам, если что-то не нравится, то лучше обсудить без лишнего шума по телефону или в сообщениях.

«Я хочу присоединиться к речи Константина Райкина, который очень правильно сказал: если что-то кому-то не нравится в постановке, необязательно выносить свои агрессивные „фу“ на всеобщее обозрение. Возьми телефон, напиши сообщение, приди, встреться. В конце концов, набей морду», — добавил Киркоров.

Певец в разговоре также высоко оценил достижения Борисова в кино и на сцене. Он отметил, что сегодня Юрий является потрясающим актером и звездой номер один. Кроме того, Киркоров допустил, что пригласит Борисова для съемок в одном из своих клипов.

Ранее исполнитель сказал, что обзавелся еще одной собакой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС

+21° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.79
-0.16 83.27
1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:03
Выкиньте пластырь: врач рассказала, как защитить родинки от солнечных ожогов
0:44
Путин поздравил хоккеистов ярославского «Локомотива» с получением Кубка Гагарина
0:27
«Сбитый летчик»: Киркоров резко ответил Певцову за критику «Гамлета»
0:11
Белковый перебор: врач предупредила о скрытой угрозе избытка протеина в рационе
23:52
«Не хотим ни под кого косить»: новый состав Serebro не равняется на экс-участниц
23:47
Почувствовал безнаказанность: что известно о мажоре, устроившем массовое ДТП в Нижнем Новгороде

Сейчас читают

Ушла с молотка за 18 миллионов долларов: картину Бэнкси продали на аукционе
Нас водили за нос? Правда ли кальций и витамин D укрепляют кости
Появились кадры массового ДТП с сыном бизнесмена в Нижнем Новгороде
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео