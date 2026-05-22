«Сбитый летчик»: Киркоров резко ответил Певцову за критику «Гамлета»

Киркоров резко ответил Певцову за критику «Гамлета»

Народный артист России Филипп Киркоров резко отреагировал на высказывания народного артиста России Дмитрия Певцова о спектакле «Гамлет» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым. Свою позицию певец изложил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ. ТВ.

Накануне Певцов раскритиковал новую постановку «Гамлета». Он заявил, что лично не смотрел спектакль и не намерен этого делать, но знаком с сюжетом. Народный артист России также высказался насчет стоимости билетов на постановку.

Киркоров, в свою очередь, обратил внимание на то, что Певцов просто завидует успехам Борисова в кино. Исполнитель подчеркнул, что Дмитрий давно превратился в «сбитого летчика», который вечно чем-то недоволен.

«Я увидел безобразное и кляузное обращение Певцова в отношении спектакля. Не суди, да не судим будешь. У Певцова, как сбитого летчика, сыграло к Юре Борисову. Он всегда был гнилой, этот Певцов. Он всегда был таким завистливым, вечно ему поперек горла то Киркоров, то Борисов», — сказал Киркоров.

Поп-король также посоветовал актеру не выносить свое недовольство на публику. По его словам, если что-то не нравится, то лучше обсудить без лишнего шума по телефону или в сообщениях.

«Я хочу присоединиться к речи Константина Райкина, который очень правильно сказал: если что-то кому-то не нравится в постановке, необязательно выносить свои агрессивные „фу“ на всеобщее обозрение. Возьми телефон, напиши сообщение, приди, встреться. В конце концов, набей морду», — добавил Киркоров.

Певец в разговоре также высоко оценил достижения Борисова в кино и на сцене. Он отметил, что сегодня Юрий является потрясающим актером и звездой номер один. Кроме того, Киркоров допустил, что пригласит Борисова для съемок в одном из своих клипов.

Ранее исполнитель сказал, что обзавелся еще одной собакой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС